Мальта — Люксембург. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Агент Тюкавина: допускаю, что летом Костя может уехать в Европу — он готов

Футбольный агент Алексей Сафонов, являющийся представителем нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, отреагировал на слова португальского агента Паулу Барбозы, который заявил об интересе к российскому форварду со стороны клубов из топ-чемпионатов.

«Будет конкретика — будем говорить. Пока конкретики нет. Конкретика — это когда в клуб приходит предложение. А диалоги по возможному трансферу Кости в Европу постоянно ведутся. Того же Барбозу я хорошо знаю — можете передать ему привет. Но я не обсуждаю слухи. Допускаю, что летом Костя может уехать в Европу. В контракте есть сумма отступных. Если «Динамо» всё устроит, будет хороший клуб, а не какой-то середняк, Костя готов», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

