Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальта — Люксембург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак: нам бы хотелось, чтобы Энрике забивал больше — нужно прибавлять

Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед товарищеским матчем с казахстанским «Кайратом» (28 марта) оценил игру нападающего своей команды Луиса Энрике.

«Луису Энрике нужно прибавлять, чтобы улучшить свою статистику по голам и передачам. Но дело не только в статистике. Он и в других командах забивал и отдавал немного. Ему нужно время. Посмотрите, как он играл в последнем матче — был одним из лучших. Если и дальше будет так играть, никаких проблем нет. Он будет помогать в обороне, в создании моментов, а забивать будут другие. Но, конечно, учитывая его потенциал, нам бы хотелось, чтобы он больше забивал и отдавал», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В нынешнем сезоне бразильский форвард провёл 24 матча за клуб во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

Материалы по теме
Дуран больше помогает Соболеву, а не «Зениту». И уже столкнулся с последствиями такой игры
Дуран больше помогает Соболеву, а не «Зениту». И уже столкнулся с последствиями такой игры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android