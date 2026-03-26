Семак: нам бы хотелось, чтобы Энрике забивал больше — нужно прибавлять

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед товарищеским матчем с казахстанским «Кайратом» (28 марта) оценил игру нападающего своей команды Луиса Энрике.

«Луису Энрике нужно прибавлять, чтобы улучшить свою статистику по голам и передачам. Но дело не только в статистике. Он и в других командах забивал и отдавал немного. Ему нужно время. Посмотрите, как он играл в последнем матче — был одним из лучших. Если и дальше будет так играть, никаких проблем нет. Он будет помогать в обороне, в создании моментов, а забивать будут другие. Но, конечно, учитывая его потенциал, нам бы хотелось, чтобы он больше забивал и отдавал», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В нынешнем сезоне бразильский форвард провёл 24 матча за клуб во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.