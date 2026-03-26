Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья защитника «Зенита» Дивеева

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья защитника Игоря Дивеева. Накануне появились новости о травме футболиста. По этой причине он покинул расположение сборной России.

«Игорь Дивеев на протяжении последних двух недель играет с определённой проблемой, поэтому он не будет принимать участие в матче с «Кайратом». Будет восстанавливаться, не поехал в сборную. Главное, что он подлечится. У него характер настоящего бойца, поэтому он играл так, как мог. Педро пока не готов участвовать в общей группе, но к матчу чемпионата уже ждём его в строю», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.