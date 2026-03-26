Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальта — Люксембург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак ушёл от вопроса о рейтинге тренерских зарплат в РПЛ

Сергей Семак ушёл от вопроса о рейтинге тренерских зарплат в РПЛ
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отказался ответить на вопрос о рейтинге зарплат наставников в Российской Премьер-Лиге. Ранее в прессе появилась информация, что тренер сине-бело-голубых получает 285 млн рублей в год, что почти на 100 млн больше, чем у идущего вторым в списке Хуана Карседо из «Спартака» (189,9 млн рублей).

«Не видел информацию про мою зарплату. Слухи не хочется комментировать. Не знаю, откуда они берутся», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

На данный момент санкт-петербургский «Зенит», заработавший 48 очков, располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует в лиге «Краснодар», в активе которого 49 очков.

Материалы по теме
Дуран больше помогает Соболеву, а не «Зениту». И уже столкнулся с последствиями такой игры
Дуран больше помогает Соболеву, а не «Зениту». И уже столкнулся с последствиями такой игры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android