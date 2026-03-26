Сергей Семак ушёл от вопроса о рейтинге тренерских зарплат в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отказался ответить на вопрос о рейтинге зарплат наставников в Российской Премьер-Лиге. Ранее в прессе появилась информация, что тренер сине-бело-голубых получает 285 млн рублей в год, что почти на 100 млн больше, чем у идущего вторым в списке Хуана Карседо из «Спартака» (189,9 млн рублей).

«Не видел информацию про мою зарплату. Слухи не хочется комментировать. Не знаю, откуда они берутся», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

На данный момент санкт-петербургский «Зенит», заработавший 48 очков, располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует в лиге «Краснодар», в активе которого 49 очков.