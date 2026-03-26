Агент Жемалетдинова рассказал об отсутствии переговоров с «Ахматом» о продлении контракта

Футбольный агент Кахор Муминов, являющий представителем полузащитника «Ахмата» Рифата Жемалетдинова, рассказал о ситуации с контрактом своего клиента.

«С «Ахматом» пока не разговаривали по возможному продлению контракта Рифата. Какой-то информации сейчас не могу дать. Исходя из того, что времени остаётся не так много, прорабатываем другие варианты продолжения карьеры», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Соглашение «Ахмата» с Жемалетдиновым истекает летом 2026 года. В нынешнем сезоне футболист провёл 13 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил один гол.