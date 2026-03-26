Агент Худякова рассказал, как вратарь реагирует на отсутствие игровой практики в «Штурме»

Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы российского вратаря «Штурма» Даниила Худякова, рассказал о реакции вратаря на отсутствие игрового времени.

«На сегодняшний у Дани со здоровьем всё в порядке. Он тренируется и работает. Всё будет зависеть от того, в каких кондициях он будет. Вы же знаете, что вратарская позиция значительно отличается от ребят, которые играют в поле. Чтобы вернуться на поле, нужно уметь и потерпеть, а также доказать в тренировочном процессе, что готов быть первым номером. Надо отдать должное — Даня понимает, что для возвращения на поле нужно много работать. Настроение боевое», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне Худяков провёл три матча за австрийский клуб во всех турнирах.