Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальта — Люксембург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Худякова рассказал, как вратарь реагирует на отсутствие игровой практики в «Штурме»

Комментарии

Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы российского вратаря «Штурма» Даниила Худякова, рассказал о реакции вратаря на отсутствие игрового времени.

«На сегодняшний у Дани со здоровьем всё в порядке. Он тренируется и работает. Всё будет зависеть от того, в каких кондициях он будет. Вы же знаете, что вратарская позиция значительно отличается от ребят, которые играют в поле. Чтобы вернуться на поле, нужно уметь и потерпеть, а также доказать в тренировочном процессе, что готов быть первым номером. Надо отдать должное — Даня понимает, что для возвращения на поле нужно много работать. Настроение боевое», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне Худяков провёл три матча за австрийский клуб во всех турнирах.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android