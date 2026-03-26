Геннадий Орлов похвалил вингера «Зенита» Луиса Энрике
Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался об игре вингера «Зенита» Луиса Энрике в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Команды встретились на домашнем поле бело-голубых в Москве. Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу петербургской команды.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Джон – 22' 1:1 Гомес – 37' 1:2 Соболев – 43' 1:3 Глушенков – 85'
«Луис Энрике был очень полезен. Обратите внимание, как он действовал в обороне, как помогал, как боролся за мяч. Ну и в атаке он участвовал в развитии. В этом матче он был очень полезен для «Зенита», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Напомним, «Зенит» нанёс «Динамо» первое поражение в весенней части Мир РПЛ.
