Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальта — Люксембург. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гарри Магуайр в скором времени переподпишет контракт с «Ман Юнайтед» — Daily Mail

Комментарии

Защитник сборной Англии Гарри Магуайр в ближайшее время подпишет новый контракт с «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Daily Mail. По информации издания, новое соглашение будет рассчитанно на год, с возможностью пролонгации ещё на сезон. Ранее футболист прокомментировал ход переговоров.

«Думаю, мы придём к соглашению, которое будет наилучшим для клуба и для меня. Считаю, что ситуация разрешится скоро, независимо от того, останусь я или уйду. Но вопрос решится довольно скоро.

Да, я люблю этот клуб. Но это должно быть правильно и для меня, и для команды. Не хочу оставаться здесь из сентиментальных соображений. Хочу остаться, потому что хочу быть здесь, а клуб хочет, чтобы я двигал его вперёд, они чувствуют, что я могу сыграть важную роль. Если так, уверен, что мы сядем и всё обсудим», – приводит слова Магуайра издание.

В нынешнем сезоне защитник «красных дьяволов» провёл 20 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android