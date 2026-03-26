Гершкович: «Динамо» на правильном пути — чувствуется, что есть коллектив

Чемпион СССР по футболу, член консультативного совета московского «Динамо» Михаил Гершкович высказался об игре и результатах бело-голубых в весенней части сезона.

«Все мы были в ожидании успешного результата с «Зенитом» по тому, как «Динамо» начало играть после паузы. Но «Зенит» провёл лучшую игру с возобновлением чемпионата. Уровень мастерства сказался. Результат закономерен. Но «Динамо» на правильном пути. Команда в хорошем физическом состоянии. Чувствуется, что есть коллектив, борются и стараются. Но в тот день «Зенит» был удачливее и воспользовался преимуществом», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.