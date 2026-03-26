Тренер Франции Дидье Дешам: игра с Бразилией — всегда особенное событие

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался перед товарищеским матчем с национальной командой Бразилии. Игра пройдёт сегодня, 26 марта, в 23:00 мск.

«У нас есть спортивная цель. Как и перед любым соревнованием, есть маркетинговый аспект, который занимает много места, что логично. У нас два матча, мы, очевидно, будем распределять игровое время. Цель — задействовать как можно больше игроков.

Игра с Бразилией — всегда особенное событие. Очень редко бывают периоды, когда мы можем проводить такие товарищеские встречи. Это важный матч, с двумя командами, которые близки многим людям. Это часть футбольной истории и престижный матч. Даже для игроков это тема для обсуждения. Но на поле будет момент истины. Вы, несомненно, получите пищу для анализа. Последний матч был четыре месяца назад. То, что произойдёт сегодня и в воскресенье, будет полезно», – приводит слова Дешама RMC Sport.