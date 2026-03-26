Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальта — Люксембург. Прямая трансляция
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дешам высказался о возможном игровом времени Мбаппе в матче с Бразилией

Дешам высказался о возможном игровом времени Мбаппе в матче с Бразилией
Комментарии

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос, сколько времени на поле сможет провести нападающий Килиан Мбаппе в товарищеском матче с Бразилией. Игра пройдёт сегодня, 26 марта, в 23:00 мск. Напомним, форвард недавно восстановился после растяжения связок левого колена.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
26 марта 2026, четверг. 23:00 МСК
Бразилия
Не начался
Франция
«Он может выйти в стартовом составе, но не отыграть весь матч. Или может выйти на замену, как и остальные 24 игрока. Он это учитывает. У каждого игрока уникальная ситуация. У нас шесть замен, что тоже хорошо. С обеих сторон отсутствуют несколько игроков. Цель состоит в том, чтобы победить и не рисковать здоровьем игроков, ведь у них будут важные матчи на этом заключительном отрезке сезона со своими клубами», – приводит слова Дешама RMC Sport.

Материалы по теме
Ошибка медиков «Реала» с Мбаппе не первая, аналогичный случай с Камавинга — L'Équipe
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android