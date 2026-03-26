Дешам высказался о возможном игровом времени Мбаппе в матче с Бразилией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос, сколько времени на поле сможет провести нападающий Килиан Мбаппе в товарищеском матче с Бразилией. Игра пройдёт сегодня, 26 марта, в 23:00 мск. Напомним, форвард недавно восстановился после растяжения связок левого колена.

«Он может выйти в стартовом составе, но не отыграть весь матч. Или может выйти на замену, как и остальные 24 игрока. Он это учитывает. У каждого игрока уникальная ситуация. У нас шесть замен, что тоже хорошо. С обеих сторон отсутствуют несколько игроков. Цель состоит в том, чтобы победить и не рисковать здоровьем игроков, ведь у них будут важные матчи на этом заключительном отрезке сезона со своими клубами», – приводит слова Дешама RMC Sport.