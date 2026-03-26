«Зачем в сборной 30-40 человек?» Быстров обвинил Карпина в неуважении к болельщикам

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров обвинил главного тренера сборной России Валерия Карпина в неуважении к болельщикам. Он считает, что вызывать 30-40 футболистов в национальную команду — это неправильно.

— Владимир, чего ждёте от матчей сборной России?

— У меня нет никаких ожиданий от предстоящих встреч. Пока вызываются 40 человек, какой смысл смотреть эти матчи? Нужно вызывать 20 сильнейших футболистов, из которых будет строиться сборная. А все остальные игроки должны бороться за попадание в национальную команду. А не вызывать 30-40 человек, чтобы мы смотрели на игры сборной России-2. Мне не очень интересна вторая сборная России, из которой в прошлом все стремились в первую.

— Что вы знаете о сборных Никарагуа и Мали?

— Я ничего не знаю о Никарагуа и Мали. Это смех, а не сборные. Давайте вызовем 60 человек в сборную России, чтобы они обыграли Никарагуа, Мали, Бали.

— В чём смысл матчей с такими командами?

— Смысл есть. Смысл — собирать сборную, наигрывать состав и верить, что через год нас допустят до отборочных турниров. Но я с 2022 года вижу постоянно в расширенных и итоговых составах национальной команды по 30-40 человек. У меня вопрос к тренерам — вы не можете определиться с игроками или вам не хватает РПЛ, чтобы просмотреть футболистов? В штабе вроде хватает человек, на каждом матче присутствуют. Зачем 30-40 человек? Люди хотят видеть сильную команду и 20 лучших игроков страны! А вызов в сборную России 30 футболистов — это неуважение Карпина к болельщикам, — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».