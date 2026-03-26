Мальта — Люксембург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Орлов объяснил, за счёт чего «Зенит» уверенно обыграл «Динамо» в 22-м туре РПЛ

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов объяснил, за счёт чего «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды встретились на домашнем поле бело-голубых в Москве. Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу петербургской команды.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Джон – 22'     1:1 Гомес – 37'     1:2 Соболев – 43'     1:3 Глушенков – 85'    

«Зенит» сыграл здорово. Он не дал играть «Динамо». Крайние полузащитники — Нгамалё, Бителло — ничего не могли сделать, они не получали мяч. В центре поля тоже всё перехватывалось. Полузащитники «Зенита» в этом матче были на высоте. Контроль мяча полный», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, «Зенит» нанёс «Динамо» первое поражение в весенней части Мир РПЛ.

