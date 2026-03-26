Журналист Риоло рассказал, что Мбаппе соврал о правильном лечении колена в «Реале»

Журналист Риоло рассказал, что Мбаппе соврал о правильном лечении колена в «Реале»
Журналист Даниэль Риоло заявил, что нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе соврал, что врачи испанского клуба не совершали ошибки при лечении его травмы. Ранее этот же журналист сообщил, что вместо осмотра левого колена медицинский штаб «Королевского клуба» обследовал правое колено француза.

«Были встречи на высшем уровне по вопросам коммуникации. Информация, озвученная в After, была подтверждена всеми. Они выбрали стратегию лжи.

Я скажу прямо: он солгал. Думаю, это стратегия, согласованная с «Реалом». Он не хочет наносить ущерб интересам клуба, который в этой истории выглядит совершенно нелепо. Подтверждаю историю с Мбаппе на 1000%.

В Испании сейчас переводят дискуссию в плоскость: кто на самом деле виноват – «Реал» или Мбаппе? В итоге это ударит по нему. Там также задаются вопросом, что для него важнее — «Реал» или сборная Франции. Он выбрал стратегию — лгать, не говорить правду об этой абсурдной ошибке с перепутанным коленом. Я не понимаю этого. Почему искренность — не первый выбор? Вместо того чтобы закрыть тему, они лишь подливают масла в огонь. Ложь никогда не бывает правильным вариантом», — приводит слова Риоло RMC Sport.

