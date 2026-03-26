Артём Борисов поделился ожиданиями от матча Италия — Северная Ирландия в отборе на ЧМ-2026

Комментатор Оkkо Спорт Артём Борисов поделился ожиданиями от полуфинального стыкового матча за выход на ЧМ-2026 между сборными Италии и Северной Ирландии.

«У Италии две взаимоисключающие цели — максимально успокоиться и максимально настроиться. Об этом не перестаёт говорить Гаттузо. Ни то, ни другое не поможет избежать колоссального давления, придётся играть так. Есть ещё одно противоречие — такой матч можно проиграть в любую минуту, а образ победы для Италии, наоборот, очень размыт, потому что после всех провалов мало кого удовлетворит не то что победа в стыке, а даже само участие в чемпионате мира. Это страшно выбивает из колеи. Мне кажется, при всей ответственности матча Италия без оглядки пойдёт за быстрым голом. Потому что счёт 0:0 будет давить на неё втридорога с каждой минутой», — сказал Борисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».