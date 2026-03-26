Гершкович: у «Динамо» должен быть фокус на Кубке России, есть шанс обыграть «Краснодар»

Чемпион СССР по футболу, член консультативного совета московского «Динамо» Михаил Гершкович считает, что бело-голубым стоит сфокусироваться в этом сезоне на игре в Фонбет Кубке России. «Динамо» дошло до финала Пути РПЛ, где встретится с «Краснодаром».

«Было бы логично, если «Динамо» сместило бы фокус на Кубок России. Но если брать матч с «Зенитом», то «Динамо» вышло основным составом. Не было ротации. Команда борется за каждое очко, каждый матч. Если включить логику, приоритет должен быть на Кубок России. Какая уже разница, какое место в чемпионате. А в Кубке есть реальный шанс обыграть «Краснодар». Но будет непросто. Будем ждать, как команда себя проявит. Есть оптимизм, что «Динамо» на правильном пути. Хочется им пожелать удачи», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.