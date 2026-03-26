Сёмин: Кварацхелия может играть в любой команде и лиге — это футболист мирового уровня

Юрий Сёмин, бывший тренер вингера Хвичи Кварацхелии в «Локомотиве», отреагировал на информацию об интересе лондонского «Арсенала» к футболисту «ПСЖ».

«Если помните, в прошлом году «ПСЖ» обыграл всех англичан, в том числе и «Арсенал». Самое главное, что в этих матчах Хвича был лучшим игроком. Он может играть в любой команде и лиге. Это уже игрок мирового уровня. Не зря на него такой большой спрос. Это всё естественно, потому что он с каждым годом становится всё лучше. Хвича хорошо играет в обороне, что до этого не делал. Он хорош физически, а понимание игры у него одно из самых ярких среди европейских игроков», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Кварацхелия присоединился к «ПСЖ» в январе 2025 года. В текущем сезоне 25-летний футболист провёл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал семь результативных передач. Transfermarkt оценивает форварда в € 90 млн.