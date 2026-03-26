«Мотивация не будет высокой». Сёмин — о матчах сборной России с Никарагуа и Мали

Российский тренер Юрий Сёмин поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей сборной России с национальными командами Никарагуа и Мали 27 и 31 марта.

«Сложно строить какие-то ожидания. Фактически не знаем состав, который будет [играть] против нас. Тренер Мали говорит, что приедет второй состав. Хотя у Мали достаточно много молодых игроков прогрессирующего и высокого уровня. Просто нужно сыграть принципиально и на своём уровне. Большего сложно ждать. В свою силу сыграть тоже непросто. На мой взгляд, мотивация не будет высока», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.