Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальта — Люксембург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» обыграл «Спартак-2» в товарищеском матче

Комментарии

Сегодня, 26 марта, московский «Спартак» провёл товарищескую игру со своей второй командой. Основа красно-белых обыграла «Спартак-2» со счётом 3:1. Встреча прошла на тренировочной базе около стадиона «Лукойл Арена». Команды сыграли два тайма по 30 минут.

Основная команда «Спартака» вышла на матч в таком стартовом составе: Помазун, Самошников, Ву, Кузнецов, Рябчук, Зобнин, Барко, Массалыга, Сорокин, Маркиньос и Угальде.

Голы в составе «Спартака» забили нападающий Манфред Угальде, защитник Матвей Кузнецов и полузащитник Евгений Массалыга. За «Спартак-2» забитым мячом отметился фланговый нападающий Никита Кочанов.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android