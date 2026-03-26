«Спартак» обыграл «Спартак-2» в товарищеском матче

Сегодня, 26 марта, московский «Спартак» провёл товарищескую игру со своей второй командой. Основа красно-белых обыграла «Спартак-2» со счётом 3:1. Встреча прошла на тренировочной базе около стадиона «Лукойл Арена». Команды сыграли два тайма по 30 минут.

Основная команда «Спартака» вышла на матч в таком стартовом составе: Помазун, Самошников, Ву, Кузнецов, Рябчук, Зобнин, Барко, Массалыга, Сорокин, Маркиньос и Угальде.

Голы в составе «Спартака» забили нападающий Манфред Угальде, защитник Матвей Кузнецов и полузащитник Евгений Массалыга. За «Спартак-2» забитым мячом отметился фланговый нападающий Никита Кочанов.