Мальта — Люксембург. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Константин Тюкавин и Матвей Кисляк отправились на рыбалку перед игрой сборной России

Константин Тюкавин и Матвей Кисляк отправились на рыбалку перед игрой сборной России
Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин записал видео с рыбалки вместе с полузащитником ЦСКА и партнёром по национальной команде Матвеем Кисляком.

В ближайшее время сборная России сыграет товарищеские матчи с Никарагуа и Мали. Встречи пройдут 27 марта в Краснодаре и 31 марта в Санкт-Петербурге.

В нынешнем сезоне Константин Тюкавин провёл 21 игру за «Динамо» во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач. Матвей Кисляк выходил на поле за ЦСКА в 33 встречах. На его счету шесть мячей и шесть ассистов. Оба игрока входят в пятёрку самых дорогих российских футболистов по версии Transfermarkt.

Материалы по теме
Никарагуа, Мали, ну и? Чего ждать от матчей сборной России
Никарагуа, Мали, ну и? Чего ждать от матчей сборной России
