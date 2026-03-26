Стали известны имена претендентов на приз лучшему игроку АПЛ в марте

Официальный сайт английской Премьер-лиги опубликовал имена претендентов на приз лучшему футболисту марта. На награду претендуют семь игроков из семи клубов.

В список попали полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, вратарь «Арсенала» Давид Райя, хавбек «Ноттингем Форест» Морган Гиббс-Уайт, нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Энтони Гордон, форвард «Брайтона» Дэнни Уэлбек, полузащитник «Эвертона» Джеймс Гарнер и нападающий «Фулхэма» Алекс Айуоби.

В предыдущем месяце лучшим игроком был признан Антуан Семеньо из «Манчестер Сити». В феврале 2026 года игрок «горожан» забил три гола и отдал одну результативную передачу в пяти встречах.