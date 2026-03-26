Непомнящий: для меня непонятно, почему сборная Мали решила играть молодёжью с Россией

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий отреагировал на новости, что сборная Мали сыграет против национальной команды России резервным составом.

«Даже мне не очень известна сборная Никарагуа. В сегодняшней ситуации, в которой живёт футбол, нам не приходится выбирать. Кто соглашается, с теми и готовы сыграть. Но польза от матча с Никарагуа есть — мы играем. Сборная России должна жить. Игроки должны стремиться играть в национальной команде. Используем, что есть. Понимаю, что мы посильнее Никарагуа. Будем играть на победу.

Мали будет посильнее. Это африканская команда хорошего уровня. Но если решили играть молодёжью, для меня это непонятно. У нас же в сборную обычно приглашают два состава. Очевидно, что будет тогда играть второй состав», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.