Манаков высказался о предстоящем стыковом матче отбора на ЧМ Дания — Северная Македония

Комментатор Оkkо Спорт Степан Манаков поделился ожиданиями от полуфинального стыкового матча за выход на ЧМ-2026 Дания — Северная Македония.

«За два тура до конца основного этапа отбора на ЧМ сборная Дании лежала в тёплой ванне, релаксируя под лёгкий джаз. Первое место в группе всё-таки. А в середине ноября датчане пропустили «двоечку». Ничья с Беларусью и поражение от Шотландии. Дальше — знаменитый мем из «ГТА»: «Here we go again». Снова стыки. Но в этом сборная Дании сильна. Ранее команда дважды играла в стыках и оба раза пробивалась в финальную часть турниров.

У Северной Македонии тоже есть опыт стыковых матчей. В 2022-м эта команда оставила без чемпионата мира четырёхкратных победителей турнира — итальянцев. Правда, потом было поражение от сборной Португалии. Но пункт в резюме звонкий. К этой игре Северная Македония подходит с новым тренером. Гоце Седлоски, рекордсмен сборной по сыгранным матчам, дебютирует в новом качестве и берёт, как он сам говорит, самую большую ответственность в своей карьере. Однако реальность — штука суровая. Стадион «Паркен», класс исполнителей, опыт стыковых матчей — всё это бьёт по рукам македонской мечте о первом в истории выходе на чемпионат мира», — сказал Манаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».