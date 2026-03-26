В АПЛ огласили список претендентов на приз лучшему тренеру месяца в марте

Официальный сайт английской Премьер-лиги опубликовал имена претендентов на приз лучшему тренеру марта. На награду претендуют пять наставников.

В список попали Фабиан Хюрцелер («Брайтон энд Хоув Альбион»), Микель Артета («Арсенала» Лондон), Режис Ле Брис («Сандерленд»), Эдди Хау («Ньюкасл Юнайтед») и Дэвид Мойес («Эвертон»).

На данный момент первое место в турнирной таблице чемпионата Англии занимает «Арсенал», набравший 70 очков. На второй строчке располагается «Манчестер Сити». В активе «горожан» 61 очко, при этом они сыграли на одну встречу меньше, чем конкуренты. Замыкает тройку «Манчестер Юнайтед» с 55 очками.