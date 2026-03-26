Мальта — Люксембург. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Мостовой: Халк сильнее Вагнера Лава, но сыграл только четыре года в РПЛ

Известный российский и советский экс-футболист Александр Мостовой ответил, считает ли он бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лава лучшим легионером в истории Мир РПЛ.

«По тому, что я видел, Вагнер Лав однозначно входит в тройку лучших легионеров РПЛ. Было много хороших легионеров в том же «Зените», в «Спартаке» сколько было, в ЦСКА. Если сравнивать по индивидуальным качествам, Халк не слабее, а может — сильнее Вагнера Лава.

Только Халк сыграл в России четыре года максимум, а Вагнер Лав был лет восемь в ЦСКА. От этого тоже можно отталкиваться. Бывает, что футболисты сыграют год-два, и память остаётся навек», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

