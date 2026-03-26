«Аль-Иттихад» готов подписать Салаха в летнее трансферное окно — ESPN

Саудовский «Аль-Иттихад» начал работу над трансфером флангового нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха после того, как египтянин объявил об уходе из английского клуба по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, в борьбу за вингера также может вступить «Аль-Кадисия». «Аль-Наср», в котором выступают Криштиану Роналду и бывший одноклубник египтянина Садио Мане, и «Аль-Хиляль», за который играет Карим Бензема, не рассматривают трансфер нападающего.

Напомним, осенью 2023 года в прессе появлялась информация, что «Аль-Иттихад» мог выкупить Салаха за £ 150 млн (€ 174 млн). В нынешнем сезоне 33-летний футболист провёл 34 матча за клуб во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 10 результативных передач. По оценке портала Transfermarkt, стоимость игрока достигает € 30 млн.