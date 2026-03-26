Мальта — Люксембург. Прямая трансляция
20:00 Мск
Главная Футбол Новости

Лига 1 приняла неоднозначное решение в пользу «ПСЖ», матч с «Лансом» перенесён

Лига 1 приняла неоднозначное решение в пользу «ПСЖ», матч с «Лансом» перенесён
Французская Лига 1 приняла неоднозначное решение в пользу «Пари Сен-Жермен». Организаторы турнира перенесли матч парижан с прямым конкурентом за чемпионство — «Лансом». Это было сделано ради того, чтобы «ПСЖ» мог получить дополнительный отдых между встречами 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Франция — Лига 1 . 29-й тур
11 апреля 2026, суббота. 18:00 МСК
Ланс
Ланс
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

О переносе матча «Ланс» — «ПСЖ» уже было объявлено в официальной странице Лиги 1 в соцсетях.

Решение выглядит неоднозначным, так как при переносе матча не было учтено мнение «Ланса». Клуб полноценно борется с «ПСЖ» за чемпионство, отставая от парижан всего на одно очко. Дополнительная еврокубковая нагрузка парижан могла бы сыграть на руку «Лансу». Но лига позаботилась о том, чтобы «ПСЖ» мог успешно выступить и на внутренней, и на международной арене. При этом «Ланс» не давал согласие на перенос встречи, официально отказавшись от этой идеи. А календарь чемпионата был утверждён ещё в начале сезона и не подлежал изменениям.

Французские болельщики в соцсетях уже обвиняют организаторов Лиги 1 в ангажированности.

«Ланс» официально отказался переносить матч с «ПСЖ», несмотря на просьбу парижан
