Мальта — Люксембург. Прямая трансляция
Мостовой: бесит, когда начинают хайповать на матчах сборной с Брунеем и Кубой, это смешно

Известный российский и советский экс-футболист Александр Мостовой негативно высказался о преувеличении значимости результатов сборной России в товарищеских матчах.

«Настанут времена, когда сборная будет играть с сильными соперниками, тогда будем обсуждать. Ясно, что выбора нет, играем с кем приходится. Это важно. Из этого не надо делать пафоса и обсуждать возможные рекорды.

Это немножко обесценивает результаты, которых другие добивались раньше. Выбора нет, с кем играть. Меня иногда бесит, когда люди начинают хайповать на матчах с Брунеем и Кубой. Это уже смешно. Сыграли, забили голы и разъехались», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

