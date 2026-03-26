Мальта — Люксембург. Прямая трансляция
Сигурдссон: когда я жил в России, считал, что там всё стоит супердёшево

Сигурдссон: когда я жил в России, считал, что там всё стоит супердёшево
Бывший футболист «Ростова», «Рубина» и «Краснодара» Рагнар Сигурдссон заявил о высоких ценах в Скандинавии. Он подчеркнул, что в Скандинавии всё дороже, чем в России.

— Цены растут, но я бы не сказал, что слишком сильно. Просто здесь цены были очень высокими уже много лет. Газ, еда очень дороги в Скандинавии. Когда я жил в России, считал, что там всё стоит супердёшево. При том что в России выросли цены, здесь [в Скандинавии] всё равно дороже. Хотя всё дорожает.

Сколько в среднем платите за коммуналку в Дании и Исландии?
— Не уверен, потому что просто оплачиваю счёт, когда он приходит, и больше об этом не думаю.

— То есть даже не смотрите, сколько пришло?
— Не особенно. Ты в любом случае обязан заплатить, и я предпочитаю не думать о вещах, которые не могу контролировать, — приводит слова Сигурдссона «РБ Спорт».

