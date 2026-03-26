Мальта — Люксембург. Прямая трансляция
«Он повёл клуб в нужном направлении». Магуайр — о бывшем тренере «МЮ» Амориме

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о бывшем тренере команды Рубене Амориме.

«​Я не могу сказать ничего плохого про Рубена. Мне он очень нравится, я думаю, у него отличные идеи. Просто в «Манчестер Юнайтед» они не сработали. Я верю, что у него будет потрясающая карьера, и в следующем клубе он, вероятно, выиграет много-много матчей.

Просто не получилось, и мы как игроки тоже должны взять на себя ответственность за это. Но я думаю, что он повёл клуб в нужном направлении. Считаю, что он заслуживает большой похвалы за это, ведь ему удалось создать хорошую, сплочённую команду», – приводит слова Магуайра ESPN.

Новым главным тренером команды 13 января стал Майкл Кэррик, на данный момент неизвестно, утвердят ли его в этой должности на постоянной основе. «Манчестер Юнайтед» располагается на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ.

Материалы по теме
Магуайр подставил «МЮ» в концовке! Но как «Юнайтед» не дали пенальти перед ответным голом?
Магуайр подставил «МЮ» в концовке! Но как «Юнайтед» не дали пенальти перед ответным голом?
