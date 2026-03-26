Украина — Швеция: онлайн-трансляция матча раунда плей-офф отбора на ЧМ начнётся в 22:45

Сегодня, 26 марта, состоится матч 1/2 финала раунда плей-офф отбора на чемпионат мира — 2026 в европейской группе, в котором встретятся сборные Украины и Швеции. Игра пройдёт на стадионе «Сьюдад де Валенсия» (Валенсия, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступит Жоау Педру Пиньейру (Португалия). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт будущим летом на территории трёх стран – США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).