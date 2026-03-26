Marca: «Атлетико» готов платить Альваресу более € 10 млн, чтобы он не ушёл в «Барселону»

Мадридский «Атлетико» готов предложить нападающему Хулиану Альваресу новый контракт с целью избежать его перехода в другие команды, в частности в «Барселону», которую он интересует. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на Marca.

По информации источника, «матрасники» могут сделать аргентинского форварда самым высокооплачиваемым игроком команды наряду с вратарём Яном Облаком. Ранее СМИ сообщали, что оклад голкипера составляет около € 20 млн.

Подчёркивается, что «Атлетико» хочет продлить контракт с Альваресом ещё на один-два года. При этом нападающий будет зарабатывать более € 10 млн в год.

В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

