Турция — Румыния: прогноз Эльвина Керимова на матч раунда плей-офф отбора на ЧМ-2026

Комментатор Окко Эльвин Керимов поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала раунда плей-офф отбора на чемпионат мира — 2026 в европейской группе, в котором встретятся сборные Турции и Румынии.

«Этот матч может стать историческим для обеих команд. Турция не попадала на чемпиона мира с 2002 года, где заняла третье место, а Румыния последний раз играла там в 1998 году, если не ошибаюсь. Стилистически разные команды — Турция склонна к доминированию, владению мячом, прессингу, часто играют без чистого нападающего, потому у них уже давно нет хорошего центрфорварда.

Румыния принципиально другая сборная, её тренирует Мирча Луческу, который имеет отношение к турецкому футболу — выигрывал с «Галатасараем» Суперкубок Европы, выводил в четвертьфинал Лиги чемпионов, выигрывал чемпионат Турции с «Бешикташем», тренировал сборную Турции, так что турецкий футбол ему знаком. Его команда больше склонна к игре на контратаках, вторым номером, отдав мяч, частая эксплуатация стандартов — более простой футбол, понятный, но для румын более эффективный. В этом смысле Румыния может быть неудобным соперником для Турции, если будет грамотно позиционно защищаться, есть кому убегать в контратаки, есть техничные вингеры, присутствует тактическая дисциплина. Мы это видели в прошлом отборе Лиги наций, через который Румыния и добыла путёвку в стыки. Будет хороший матч, Турция — фаворит», — сказал Керимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Чемпионат мира 2026 года пройдёт будущим летом на территории трёх стран – США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).