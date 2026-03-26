«МЮ» хочет вернуть Гарнера, «Эвертон» не продаст игрока дешевле € 58-63 млн — Конур

«Манчестер Юнайтед» желает вернуть воспитанника академии Джеймса Гарнера, с 2022 года играющего за «Эвертон». Об этом сообщает журналист Экрем Конур для Sports Boom.

По информации источника, при продаже футболиста «ирискам» манкунианцы не включили пункт о праве обратного выкупа. После продления контракта с 25-летним игроком, состоявшегося в январе 2026 года, «Эвертон» не продаст Гарнера дешевле £ 50-55 млн (€ 58-63 млн). Подчёркивается, что футболист является одним из самых высокооплачиваемых игроков ливерпульского клуба.

В нынешнем сезоне Гарнер принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

