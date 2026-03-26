Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальта — Люксембург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«МЮ» хочет вернуть Гарнера, «Эвертон» не продаст игрока дешевле € 58-63 млн — Конур

Комментарии

«Манчестер Юнайтед» желает вернуть воспитанника академии Джеймса Гарнера, с 2022 года играющего за «Эвертон». Об этом сообщает журналист Экрем Конур для Sports Boom.

По информации источника, при продаже футболиста «ирискам» манкунианцы не включили пункт о праве обратного выкупа. После продления контракта с 25-летним игроком, состоявшегося в январе 2026 года, «Эвертон» не продаст Гарнера дешевле £ 50-55 млн (€ 58-63 млн). Подчёркивается, что футболист является одним из самых высокооплачиваемых игроков ливерпульского клуба.

В нынешнем сезоне Гарнер принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Материалы по теме
«МЮ» сократил список кандидатов на замену Каземиро до трёх футболистов — Daily Mail

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android