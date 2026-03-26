Президент «Ланса» одной фразой прокомментировал перенос матча с «ПСЖ» в Лиге 1

Президент «Ланса» Жозеф Угурльен одной фразой прокомментировал решение о переносе матча 29-го тура французской Лиги 1, связанное с подготовкой парижской команды к встречам Лиги чемпионов.

«У «Пари Сен-Жермен» есть ресурсы и состав, чтобы играть каждые три дня. У нас — нет», — приводит слова Угурльена RMC Sport.

Ранее сообщалось, что при переносе матча не было учтено мнение «Ланса». Клуб полноценно борется с «ПСЖ» за чемпионство, отставая от парижан всего на одно очко. «Ланс» не давал согласие на перенос встречи, официально отказавшись от этой идеи. Матч «Ланса» с «Нантом» в 33-м туре чемпионата Франции также может быть перенесён в случае выхода «ПСЖ» в полуфинал Лиги чемпионов.

После 26 встреч в чемпионате Франции «ПСЖ» набрал 60 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Ланс» заработал 59 очков после 27 игр и располагается на второй строчке.