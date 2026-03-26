ПСВ не заинтересован в покупке Угальде из «Спартака» — Элфринк

ПСВ не рассматривает кандидатуру нападающего «Спартака» Манфреда Угальде в качестве возможной замены для форварда Рикардо Пепи. Об этом сообщает журналист Рик Элфринк на своей странице в социальной сети X.

Ранее агент форварда красно-белых Курт Морсинк рассказал, что общался с двумя европейскими клубами.

В нынешнем сезоне Угальде принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

