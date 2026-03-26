Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальта — Люксембург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ничего не может быть сложнее». Рюдигер — о матчах с «Баварией» в ЛЧ и Гарри Кейне

Комментарии

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер высказался о предстоящих матчах своей команды с мюнхенской «Баварией» а 1/4 финала Лиги чемпионов, а также о форварде немецкого клуба Гарри Кейне.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Все мы в «Реале» понимаем, что нам предстоит встретиться с абсолютно стабильной командой мирового класса. На данный момент ничего не может быть сложнее. Сейчас они — самая стабильная и лучшая команда в Европе наряду с «Арсеналом».

Для меня Кейн определённо входит в тройку лучших нападающих мира. Его стабильность просто мирового класса. Мы можем нейтрализовать его только как команда — если это вообще возможно за 180 минут», — приводит слова Рюдигера Kicker.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android