«Ничего не может быть сложнее». Рюдигер — о матчах с «Баварией» в ЛЧ и Гарри Кейне

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер высказался о предстоящих матчах своей команды с мюнхенской «Баварией» а 1/4 финала Лиги чемпионов, а также о форварде немецкого клуба Гарри Кейне.

«Все мы в «Реале» понимаем, что нам предстоит встретиться с абсолютно стабильной командой мирового класса. На данный момент ничего не может быть сложнее. Сейчас они — самая стабильная и лучшая команда в Европе наряду с «Арсеналом».

Для меня Кейн определённо входит в тройку лучших нападающих мира. Его стабильность просто мирового класса. Мы можем нейтрализовать его только как команда — если это вообще возможно за 180 минут», — приводит слова Рюдигера Kicker.