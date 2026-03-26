В «Балтике» высказали мнение, что Талалаев не подходит «Спартаку»

Куратор спортивного направления госкорпорации «Ростех», председатель попечительского совета «Балтики» Илья Мясников высказал мнение, что главный тренер команды Андрей Талалаев не совсем подходит «Спартаку».
«Я многолетний болельщик «Спартака», и Андрея Викторовича я уже знаю. И мне кажется, что «Спартак» не совсем подходит Андрею Викторовичу Талалаеву или Талалаев не подходит «Спартаку». Не то чтобы мы не хотим отпускать. Это моё мнение такое как болельщика», — приводит слова Мясникова ТАСС.
Талалаев возглавляет «Балтику» с сентября 2024 года. После 22 туров Мир РПЛ калининградская команда набрала 42 очка и занимает четвёртое место.
Самые титулованные футбольные клубы России: