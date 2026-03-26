Круговой, Обляков и Глушенков пропускают тренировку сборной перед матчем с Никарагуа

Футболисты Данил Круговой, Иван Обляков и Максим Глушенков пропускают тренировку сборной России перед товарищеской встречей с Никарагуа, которая состоится в пятницу, 27 марта. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч сборной России с Никарагуа пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. 30 марта российская национальная команда встретится с Мали. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 по московскому времени.

