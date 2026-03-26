Хёнес прокомментировал слухи о возможном переходе вингера «Баварии» в «Ливерпуль»

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнес прокомментировал слухи о возможном переходе вингера немецкого клуба Майкла Олисе в «Ливерпуль».

«Ливерпуль» потратил € 500 млн в этом году и проводит очень плохой сезон. Поэтому мы не будем способствовать улучшению их игры в следующем году», — приводит слова Хёнеса DPA.

В нынешнем сезоне футболист провёл за «Баварию» 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отметился 23 результативными передачами.

После 27 встреч чемпионата Германии «Бавария» набрала 70 очков и возглавляет турнирную таблицу, опережая идущую второй дортмундскую «Боруссию» на девять очков.