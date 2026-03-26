Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальта — Люксембург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хёнес прокомментировал слухи о возможном переходе вингера «Баварии» в «Ливерпуль»

Комментарии

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнес прокомментировал слухи о возможном переходе вингера немецкого клуба Майкла Олисе в «Ливерпуль».

«Ливерпуль» потратил € 500 млн в этом году и проводит очень плохой сезон. Поэтому мы не будем способствовать улучшению их игры в следующем году», — приводит слова Хёнеса DPA.

В нынешнем сезоне футболист провёл за «Баварию» 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отметился 23 результативными передачами.

После 27 встреч чемпионата Германии «Бавария» набрала 70 очков и возглавляет турнирную таблицу, опережая идущую второй дортмундскую «Боруссию» на девять очков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android