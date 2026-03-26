Видео: юные болельщики тепло встретили Сафонова на стадионе «Краснодара»

Пресс-служба сборной России в телеграм-канале опубликовала видео, как юные болельщики встретили вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

После выхода Сафонова на поле болельщики начали скандировать его фамилию.

Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». В составе основной команды «быков» вратарь провёл 175 матчей во всех турнирах. Летом 2024 года российский футболист перешёл из «Краснодара» во французский гранд. Действующее трудовое соглашение 27-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

В пятницу, 27 марта, сборная России на стадионе «Ozon Арена» сыграет с Никарагуа.

