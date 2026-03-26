Главная Футбол Новости

Мостовой: Хвича засверкал в «Наполи» и расцвёл в «ПСЖ», но захочет ли в «Арсенал»?

Комментарии

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможном переходе грузинского игрока «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии в лондонский «Арсенал».

«Почему «Арсенал» заинтересован в подписании Хвичи Кварацхелии? Потому что это играющая команда. Они любят футболистов такого стиля. У них главный тренер Артета — испанец и любитель комбинационного футбола. Хотя в «ПСЖ» тоже такой же футбол и такой же прекрасный футболист в прошлом — Луис Энрике. Хвича засверкал в «Наполи» и расцвёл в «ПСЖ».

Кварацхелия многого добился, как ни странно, и выиграл много трофеев. Захочет переехать в «Арсенал»? Может, захочет, а может, скажет: «Нет, не хочу». И останется в Париже. Я бы не сказал, что «Арсенал» лучше «ПСЖ». В каком-то смысле он даже и хуже: «ПСЖ» всё время выигрывает трофеи, а «Арсенал» ничего не выигрывает», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

