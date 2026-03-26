«Зенит» хочет выручить € 40 млн с продажи Луиса Энрике летом — ESPN

«Зенит» готов к продаже крайнего нападающего Луиса Энрике грядущим летом. Сине-бело-голубые оценивают бразильского вингера в € 40 млн. Об этом сообщает Planeta do Futebol со ссылкой на ESPN на странице в социальной сети X.

Энрике перешёл в санкт-петербургский клуб из «Ботафого» в январе 2025 года. За этот период 25-летний нападающий принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн.

