«Реал» работает над переходом Родри, «Сити» не будет препятствовать трансферу — Моретто

Мадридский «Реал» ведёт работу над переходом полузащитника «Манчестер Сити» Родри. «Сливочные» хотят приобрести футболиста с набором качеств, как у 29-летнего испанца. Об этом сообщает аккаунт The Touchline со ссылкой на журналиста Маттео Моретто.

По информации источника, «горожане» знают о сложившейся ситуации и не будут препятствовать потенциальному трансферу, если Родри захочет уйти.

Ранее Родри в интервью допустил возможность своего перехода в «Королевский клуб».

Полузащитник играет за «Манчестер Сити» с 2019 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: