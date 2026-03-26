Мальта — Люксембург. Прямая трансляция
«Может наступить день, когда я вернусь». Малком — о перспективе возвращения в «Зенит»

Нападающий «Аль-Хиляля» Малком высказался о перспективах возвращения в «Зенит», за который выступал с 2019 по 2023 год.

«Я прожил четыре года в Петербурге и могу сказать, что это были самые счастливые четыре года моей карьеры. Знаю, что однажды может наступить день, когда я вернусь. Уже говорил об этом с Виллиамом [Оливейрой], Семаком и другими людьми. Я бы с радостью вернулся. Сейчас у меня действующий контракт с «Аль-Хилялем», и я должен отработать его до конца, но возможность для возвращения сохраняется, потому что моя жена обожает Петербург и Россию. Это были потрясающие четыре года. Не понимаю, как иностранцы приезжают туда и не задерживаются больше чем на год», — сказал Малком в интервью на YouTube-канале «Зенита».

28-летний Малком за четыре года в российском клубе забил 42 гола и отдал 27 результативных передач в 109 матчах. Нападающий вместе с командой выиграл девять трофеев, включая четыре победы в Российской Премьер-Лиге. Кроме того, бразилец успел получить российский паспорт.

