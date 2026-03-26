Главный тренер сборной Никарагуа поделился ожиданиями от матча с Россией

Главный тренер сборной Никарагуа Отониэль Оливас высказался о грядущем товарищеском матче с российской национальной командой, который состоится в пятницу, 27 марта.

«В первую очередь хочется поблагодарить господа за то, что мы пребываем здесь. Благодарим Россию за оказанный приём — он был прекрасным. Надеемся, что в матче у нас получится показать высокий уровень, принимая во внимание, что мы будем играть с одной из лучших сборных в Европе. Подходим к матчу с максимальной ответственностью. Мы прогрессируем, и хотелось бы сделать ещё один шаг вперёд», — передаёт слова Оливаса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

