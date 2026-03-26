Капитан сборной Никарагуа: надеемся, получится показать достойный футбол с Россией

Капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера высказался о предстоящем товарищеском матче, в котором его команда встретится со сборной России.

«Я рад здесь находиться и тому, что состоится такой матч со сборной России. Надеемся, что у нас получится показать достойный футбол и завтрашний вечер пройдёт хорошо», — передаёт слова Барреры корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

27 марта сборная России сыграет с Никарагуа в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», а 31 марта российская национальная команда проведёт матч с Мали в Санкт‑Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Игра в Краснодаре запланирована на 19:30 мск, а в Санкт-Петербурге – на 20:00 мск.