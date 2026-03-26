Главный тренер сборной Никарагуа назвал сильные стороны сборной России

Главный тренер сборной Никарагуа Отониэль Оливас перед матчем с командой России выделил силу и скорость футбола соперника.

«В последнее время мы проводили много анализа, изучали сборную России. Смотрели последние встречи. Конечно, мы заметили их преимущества и более слабые стороны. Стоит отметить силу, скорость футбола сборной России. Но мне кажется, что в этом матче будут важны настрой, преданность. В каких-то моментах, возможно, сборной России удастся нас обыграть, но главное для нас — показать этот настрой на поле», — передаёт слова Оливаса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Сборные России и Никарагуа сыграют завтра, 27 марта. Игра на стадионе в Краснодаре начнётся в 19:30.