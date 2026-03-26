Капитан сборной Никарагуа: Сафонов — эталонный футболист

Капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера поделился мнением о вратаре российской национальной команды и «ПСЖ» Матвее Сафонове.

«Мы играли важные матчи со сборными Аргентины, Парагвая, Кубы — эти игры проходили на больших стадионах с прекрасной атмосферой.

В сборной России нужно выделить вратаря сборной России, Матвея Сафонова. Он эталонный футболист», — передаёт слова Барреры корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 16 матчах во всех турнирах, семь из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

