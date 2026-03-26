Главный тренер сборной Никарагуа: у России выделяются футболисты, играющие в Европе

Главный тренер сборной Никарагуа Отониэль Оливас высказался о составе российской национальной команды в преддверии матча.

«Сейчас мы говорим о командном виде спорта, но у сборной России выделяются футболисты, играющие на международном уровне и в Европе. Их мы должны сильнее ограничивать во время матча. Что-то может выйти хорошо, а что-то – плохо, но нужно быть сконцентрированным в каждый момент встречи. В первую очередь — в обороне. Надеемся, что у команды получится выступить сплочённо и достичь результата, который позволит нам дальше мечтать и развиваться», — передаёт слова Оливаса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

27 марта сборная России сыграет с Никарагуа в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», а 31 марта российская национальная команда проведёт матч с Мали в Санкт‑Петербурге на стадионе «Газпром Арена».